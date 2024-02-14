السفير الأميركي في قطر: لا نريد أن يتسع النزاع في لبنان حتى إسرائيل لا ترغب في ذلك

أشار السفير الأميركي في قطر، الى أن "التفاؤل الحذر هو ما يمكن التحدث عنه بشأن المفاوضات الجارية في مصر، وتفاؤلنا يستند إلى أن الأطراف على استعداد للاجتماع ومواصلة المفاوضات".

وأكد السفير الأميركي، أننا "نحاول التوصل لحل سلمي للنزاع واستحداث خطة يمكن أن تؤدي لقيام دولة فلسطينية، وقطر لعبت دورا رئيسيا في الوساطة خصوصا في التوصل إلى هدنة إنسانية".

ورأى أن "تأمين الملاحة البحرية بالبحر الأحمر أحد المهام التي تقوم بها الولايات المتحدة، ونحن لا نريد أن يتسع النزاع في لبنان حتى إسرائيل لا ترغب في ذلك".