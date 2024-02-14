أشار السفير الأميركي في قطر، الى أن "التفاؤل الحذر هو ما يمكن التحدث عنه بشأن المفاوضات الجارية في مصر، وتفاؤلنا يستند إلى أن الأطراف على استعداد للاجتماع ومواصلة المفاوضات".
وأكد السفير الأميركي، أننا "نحاول التوصل لحل سلمي للنزاع واستحداث خطة يمكن أن تؤدي لقيام دولة فلسطينية، وقطر لعبت دورا رئيسيا في الوساطة خصوصا في التوصل إلى هدنة إنسانية".
ورأى أن "تأمين الملاحة البحرية بالبحر الأحمر أحد المهام التي تقوم بها الولايات المتحدة، ونحن لا نريد أن يتسع النزاع في لبنان حتى إسرائيل لا ترغب في ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأميركي في قطر: لا نريد أن يتسع النزاع في لبنان حتى إسرائيل لا ترغب في ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.