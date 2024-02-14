سعد الحريري للحدث: لن أعود عن قرار انسحابي من الحياة السياسية الآن وهذا سابق لأوانه

اشار رئيس حكومة الأسبق سعد الحريري الى ان عودتي للمشهد السياسي من عدمها ليست أولوية شعب لبنان، ورئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد تحويل الحرب إلى لبنان بحجج مختلفة.

واكد الحريري في حديث لـ "الحدث"، انه لن يعود عن قرار انسحابي من الحياة السياسية الآن وهذا سابق لأوانه.