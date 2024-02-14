اشار رئيس حكومة الأسبق سعد الحريري الى ان عودتي للمشهد السياسي من عدمها ليست أولوية شعب لبنان، ورئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد تحويل الحرب إلى لبنان بحجج مختلفة.
واكد الحريري في حديث لـ "الحدث"، انه لن يعود عن قرار انسحابي من الحياة السياسية الآن وهذا سابق لأوانه.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريري للحدث: لن أعود عن قرار انسحابي من الحياة السياسية الآن وهذا سابق لأوانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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