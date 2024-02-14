تجدد: من المؤلم سقوط المدنيين في الجنوب بفعل الاعتداءات الإسرائيلية ما يحتم تحمل الدولة مسؤولياتها لحماية لبنان

اشارتا "كتلة التجدد" في بيان لها، الى انه "من المؤلم والمستنكر سقوط المدنيين في الجنوب بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ما يحتم اليوم قبل الغد تحمل الدولة مسؤولياتها لحماية لبنان واللبنانيين من خطر توسع الحرب، عبر تطبيق جدي للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، والضغط على المجتمع الدولي لردع اسرائيل. كل التعازي لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى. حمى الله لبنان".

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