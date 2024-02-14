الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل مجندة وإصابة آخرين أحدهم بحالة خطيرة في هجوم نفذ من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن العريف أول في الجيش الاسرائيلي عومر سارة بنجو، والتي تبلغ من العمر 20 عاما، قتلت في هجوم صاروخي نفذ من الأراضي اللبنانية، في وقت سابق اليوم، واستهدف قاعدة عسكرية في منطقة صفد، شمالي البلاد.

واوضح الجيش الاسرائيلي في بيان، إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جندي في قوات الاحتياط بجراح خطيرة وآخرين لم يحدد عددهم بجراح لم يحدد طبيعتها.