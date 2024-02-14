أعلن الجيش الإسرائيلي أن العريف أول في الجيش الاسرائيلي عومر سارة بنجو، والتي تبلغ من العمر 20 عاما، قتلت في هجوم صاروخي نفذ من الأراضي اللبنانية، في وقت سابق اليوم، واستهدف قاعدة عسكرية في منطقة صفد، شمالي البلاد.
واوضح الجيش الاسرائيلي في بيان، إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جندي في قوات الاحتياط بجراح خطيرة وآخرين لم يحدد عددهم بجراح لم يحدد طبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل مجندة وإصابة آخرين أحدهم بحالة خطيرة في هجوم نفذ من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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