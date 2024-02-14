وزير التربية يذكر باستمرار إقفال المدارس الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية

ذكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي باستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية، وكلف مديري المدارس والثانويات والمهنيات في محافظتي الجنوب والنبطية متابعة الأوضاع على الأرض، واتخاذ القرار لجهة فتحها أو إقفالها بحسب تطور الأوضاع والظروف المحيطة بكل مؤسسة، وبالتنسيق والتواصل مع المناطق التربوية والمديريات المعنية في الوزارة.

وأكد الوزير أن "سلامة التلامذة والأهالي والأساتذة والهيئات الإدارية في هذه المؤسسات، تبقى هي الأولوية".