ياسين من القمة العالمية للحكومات: سنواصل برنامج مرفق الاستثمار الأخضر في لبنان

شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في فعاليات اليوم الثاني "للقمة العالمية للحكومات" المُقامة في دبي، وأكد في تصريح "مواصلة برنامج "مرفق الاستثمار الأخضر" في لبنان والذي تم اطلاقه خلال القمة العالمية للحكومات العام الماضي في دبي"، لافتاً إلى "استمرار الجهود في مجال مكافحة التغير المناخي من خلال العمل على جذب الاستثمارات الخضراء".

وتحدث ياسين عن "العمل على جذب الاستثمارات الخضراء"، موضحاً "أن القمة العالمية للحكومات سلطت الضوء على العديد من القضايا أبرزها كيفية تطوير الأداء الحكومي في البلدان العربية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة قضايا الساعة في المجالات الاقتصادية والجيوسياسية والتغير المناخي".

وختم: "أن القمة العالمية للحكومات تأتي في توقيت مهم بعد انتهاء فعاليات قمة المناخ كوب 28، والتي استضافتهما إمارة دبي من أجل تهيئة الحكومات للعمل علي الاستثمار في الاقتصاد الأخضر".