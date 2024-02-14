قناة مصرية : القاهرة تتابع الموقف برفح ومستعدة لكل السيناريوهات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت قناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 ، أن القاهرة تتابع الموقف في مدينة رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات.

ونقلت القناة المصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله :" إن مصر تتابع عن كثبٍ الموقف في رفح الفلسطينية، مبدية استعدادها للتعامل مع كل السيناريوهات.

وشهدت رفح فجر الاثنين، غارات إسرائيلية عنيفة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية من عواقب إنسانية للتقدم بالمدينة المكتظة بالنازحين.

والاثنين، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، في مؤتمر صحفي ردا على أنباء تعليق اتفاقية كامب ديفيد: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاما الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، ودائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادليا بين الطرفين".

والسبت، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" وصحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" الأمريكيتين بأن القاهرة "حذرت من إمكانية تعليق معاهدة السلام، إذا أرسلت إسرائيل قوات إلى رفح الفلسطينية، المتاخمة للحدود المصرية"، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن "وول ستريت جورنال" التحذير ذاته

المصدر : وكالات