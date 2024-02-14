شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: العلاقات المصرية التركية نقطة تحول جديدة في مسار التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ إن عودة العلاقات المصرية التركية تسهم في تعزيز بناء جسور التواصل، وتعزز من قوى المنطقة في البحث عن حلول مشتركة للأزمات الراهنة، والتعاون في العمل على إنهاء الصراعات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والملف الليبي وملف شرق البحر الأبيض المتوسط وملفات المنطقة بشكل كامل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن نتائج لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ستؤتي ثمارها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مسار دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الطرفين لديهما رغبة شديدة فيما يُعرف بملف إعادة إعمار غزة، والذي أبدى الرئيس التركي ترحيبه الشديد به، بما يتطلب تعزيز جهود التواصل مع أطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين ورفض مخطط التهجير القسري ودعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح الرشيدي، أن عودة العلاقات المصرية التركية تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الغنية بالطاقة، ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة بما يدعم النشاط الاقتصادي لكلا البلدين.

ونوّه الرشيدي أن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان يفتح الأبواب أمام مسار رفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، والتعاون في مجالات البنية التحتية وتوطين الصناعات الثقيلة والبترو كيماوية، وذلك من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على كلا البلدين.