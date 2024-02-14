وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية

اشار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الى إن "أي هجوم إسرائيلي على رفح التي يلوذ بها 1.3 مليون شخص سيكون كارثة إنسانية".

وأوضح بيربوك في مؤتمر صحفي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل، بانه "ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن... إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية".