أردوغان: سنواصل التعاون والتضامن مع الأشقاء المصريين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أن "بلاده ستواصل التعاون والتضامن مع الأشقاء المصريين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة".

وأكد أردوغان، أن "أولويتنا هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات، ومحاولات تهجير سكان غزة من أراضيهم هي بحكم العدم وأن إخلاء القطاع من سكانه أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق".

وحول العلاقات الثنائية، شدد أردوغان عزم "بلاده على زيادة الاتصالات مع مصر على كافة المستويات من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، داعياً نظيره المصري لزيارة تركيا، مشيرا إلى أن "الزيارة ستكون نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين".

وذكر أن "مصر تقوم باستثمارات مهمة في قطاع الدفاع، وأنا واثق بأننا سنتعاون معها لتطوير مشاريع مشتركة"، مضيفاً "اتفقنا في مشاوراتنا اليوم على رفع حجم التجارة إلى 15 مليار دولار في وقت قصير".