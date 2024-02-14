أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا حيث اغار بصاروخين على المنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان والطيبة مستهدفا منزلا، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة اسرائيلية على المنطقة الواقعة بين دير سريان والطيبة وسيارات الإسعاف توجهت إلى المكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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