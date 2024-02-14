اشار مستشار الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض جاك سوليفان الى اننا قلقين بشأن إمكانية مزيد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. ولفت سوليفان في تصريح للصحفيين، الى إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل الوفاء بتعهداتها بالسماح لشحنة من الطحين بالدخول إلى غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الاميركي: قلقون بشأن إمكانية مزيد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.