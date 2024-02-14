إبراهيم عيسى: زيارة أردوغان تعكس فَهم الإدارة المصرية لعلاقاتها السياسية مع العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القمة المصرية التركية والتي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان اليوم هي مشهد شديد الدلالة والأهمية وعنوان كبير يؤدي لفهم الإدارة المصرية والعلاقات السياسية مع العالم والمنطقة بأكملها.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان غابت منذ عام 2013 ووجوده اليوم واستقبال الرئيس السيسي له والتقاط الصور التذكارية والمفاوضات والإجراءات وما ينتج عن هذا اللقاء من قرارات مشتركة فيما يخص السياسة والاقتصاد يبين نقطة واضحة ودلالات تعامل مصر مع الفترة الماضية.

وتابع: "مشهد الرئيس التركي أردوغان وهو ينزل إلى أرض القاهرة ويستعرض حرس الشرف هو العنوان الكبير عن من الذي يغير رأيه وموقفه وتوجهه والدولة المصرية ظلت ثابتة تسير على خطى واحد".

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