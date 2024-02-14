الترم الثاني 2024.. تعرف على توزيع منهج "الأحياء" للصفين الأول والثاني الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة توزيع منهج الأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 - 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن شرح وتوزيع المقرر من 10 فبراير الجاري حتى 27 أبريل المقبل، وفقا لما نصت عليه خطة توزيع المناهج التي حددتها الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

وينشر "الخليج 365" توزيع منهج الأحياء للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024، وجاء في الباب الثالث توارث الصفات:

- الدرس الأول الطرز الكروموسومي.

- النظرية الكروموسومية.

- تفسير قوانين مندل في ضوء نظرية الكروموسومات.

- الدرس الثاني توارث فصائل الدم في الإنسان عامل ريسوس والجينات المتكاملة والجينات المعنية إلى نهاية الفصل والصفات المرتبطة بالجنس إلى نهاية الفصل.

وجاء في الباب الرابع تصنيف الكائنات الحية:

- أسس تصنيف الكائنات الحية.

- التصنيف الحديث للكائنات الحية إلى نهاية مملكة الطلائعيات.

- مملكة الفطريات.

- مملكة النبات - مملكة الحيوان.

أما الفصل الرابع الإخراج في الكائنات الحية:

- من بداية الإخراج في الحيوان حتي نهاية تركيب الجلد.

- من بداية الكلية حتي نهاية جهاز الكلي الصناعية.

- من بداية الإخراج في النبات حتى نهاية الفصل الرابع.

وفي الوحدة الخامسة "الإحساس في الكائنات الحية":

- من بداية الإحساس في النبات حتى نهاية الانتحاء المائي.

- من بداية الجهاز العصبي والإحساس في الإنسان حتى نهاية أنواع الخلايا العصبية.

- من بداية الغراء العصب حتى نهاية خصائص السيال العصبي.

- من بداية التشابك العصب حتى نهاية كيفية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي.

- الجهاز العصبي المركزي.

- الجهاز العصبي الطرفي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني "المواد التعليمية والتدريبية" في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوي عبر الرابط التالي: اضغط هنا

يتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها.

كما تتيح استنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وانتظم قرابة 25 مليون طالبًا في مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس.

وتستمر وزارة التربية والتعليم في التشديد على مديري المدارس بضرورة رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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