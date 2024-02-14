محافظ النبطية اعلنت اقفال المصالح والدوائر في محافظة النبطية يوم غد الخميس

اعلنت محافظ النبطية هويدا الترك عن اقفال المصالح والدوائر في محافظة النبطية يوم غد الخميس الواقع فيه ١٥ شباط ٢٠٢٤ نظرًا للأوضاع الامنية الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، وذلك حرصا على سلامة الموظفين واصحاب المصالح على ان تصدر بيانات لاحقة بحسب الاوضاع المستجدة.

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