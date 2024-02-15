«ذوبان للجليد الدبلوماسي».. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن زيارة أردوغان لـ مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، والتي تطرقت إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة، بجانب مناقشة سبل تعزيز التعاون بين بلاده والقاهرة.

واشنطن بوست

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، حيث قالت إن زيارة أردوغان إلى مصر تعد دليل على عودة العلاقات المصرية ـ التركية إلى مسارها بعد سنوات من التوتر، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في استقبال نظيره التركي في أول زيارة يجريها إلى القاهرة منذ أكثر من عقد من الزمان.

واهتمت الصحيفة بمباحثات السيسي وأردوغان بهدف حشد الدعم للمطالب المتزايدة في المنطقة بأن توقف إسرائيل حربها ضد حماس في قطاع غزة.

بلومبرج

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير لها، إن الزيارة بمثابة "ذوبان للجليد الدبلوماسي".

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المحادثات بين الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان تناولت الصراعات الإقليمية وسبل تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة، بخلاف سعي الرئيس التركي لتعزيز التعاون في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالطاقة.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن ذوبان "الجليد الدبلوماسي بين مصر وتركيا يعد جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها تركيا لتطبيع علاقاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خاصة أنها تسعى لجذب الاستثمارات من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية."

كما نقلت الوكالة الأمريكية عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن "البلدين لديهما أيضًا اتفاق يقضي بأن تقوم أنقرة بتزويد القاهرة بطائرات بدون طيار."

رويترز

من جانبها، أكدت وكالة "رويترز" أن حرب غزة كانت على رأس جدول أعمال المحادثات بين الرئيس السيسي ونظيره التركي، بجانب ملفات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والدفاع.

وأشار موقع BNN Breaking، تحت عنوان "مهمة أردوغان في الشرق الأوسط: السعي لتحقيق السلام في أزمة غزة"، إلى تصريحات الرئيس التركي بشأن الحرب في غزة.

وأضاف الموقع أن زيارة أردوغان لمصر تحظى بأهمية خاصة لأنها تمثل فصلًا جديدًا في العلاقات التركية المصرية. كما تعد الزيارة شهادة على اعتراف أردوغان بقوة الدبلوماسية في حل الخلافات.

موقع "سايبرس ميرور" القبرصي

وذكر موقع صحيفة "سايبرس ميرور" القبرصى أن زيارة أردوغان تاريخية وتأتى تكليلا لجهود استعادة العلاقات بين البلدين والتي بدأت فى أوائل عام 2021 ، مشيراً في تقرير له إلى أن تركيا ومصر عينتا سفيرين في عام 2023 كرمز للعصر الجديد. وتبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارات لرفع مستوى الحوار وإنجاز عملية استعادة العلاقات.

وأضاف الموقع أن آخر زيارة رئاسية من تركيا إلى مصر قام بها الرئيس السابق عبد الله جول كانت في أوائل عام 2013. وتابع : لذا ستسمح المحادثات بين أردوغان والرئيس السيسي بزيادة تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات وصناعة الدفاع. والهدف هو زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار.

صحيفة فرانكفورت رادندشو الألمانية

من جانبها، اعتبرت صحيفة "فرانكفورت رادندشو" الألمانية، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بمثابة دليل علي نجاح الدبلوماسية المصرية طويلة الأمد، وكذلك مؤشراً على نهاية "عصر الجليد الدبلوماسي" الذي طال أمده بين تركيا ومصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزيارة التي تعد الأولى أكثر من عقد، تحمل أهمية استثنائية خاصة في ظل احتدام العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة التنسيق الإقليمي والعالمى لتقديم المزيد من الدعم والمساندة لأهالى غزة.

وأكدت الصحيفة أن تركيا تسعى جاهدة لتقوية علاقاتها مع مصر لما تمثله الأخيرة من ثقل إقليمي، ولتأمين مصالحها في شرق البحر المتوسط وإدارة ملف العلاقات مع اليونان.