أبو غزالة : تشجيع الاستثمار والتضامن العربي مع غزة موضوعات حاضرة علي طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اجتماع الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى كبار المسؤولين الذي انطلقت فاعليته اليوم بالجامعة العربية، تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقد في وقت لازال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة، جراء الأفعال والممارسات غير الإنسانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وأضافت أبو غزالة في كلمتها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين: "لقد دمرت البنية التحتية للقطاع وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه المأساة الأولى من نوعها في التاريخ".

وتابعت أن المجلس مطالب بالعمل على إعداد خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وهو الأمر المعروض ضمن مشروع جدول أعمالنا، وأقترح أن يكون في مقدمته، مشيرة إلى جهود مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وأشارت السفيرة هيفاء الي إنه بالإضافة إلى كارثة قطاع غزة، تتعرض الصومال إلى موجة من الفيضانات والسيول، كان لها تأثيرات سلبية كثيرة على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والتنموية، التي كانت صعبة في الأساس، وسوف يعرض على مجلسكم الموقر تصور في هذا الشأن بما يسهم في التخفيف من الأوضاع الصعبة في الصومال الشقيق".

وأوضحت أبو غزالة أن هذه الدورة تشكل أيضا أهمية خاصة في كونها تُعد الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في البحرين، من خلال عدد من المبادرات الهامة للدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة التي تستهدف تحسين حياة المواطن العربي، وتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030".

وعن جدول الأعمال، أكدت أبوغزالة أنه يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل أيضاً أولوية في حياة المواطن العربي، وبما يُعزز التجارة البينية، ويشجع الاستثمار من خلال الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من المبادرات في هذا الشأن، ذلك فضلاً عن عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية الهامة، وفي مقدمتها التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية.