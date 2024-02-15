تركى آل الشيخ يعلن تأسيس صندوق لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير: محمود عبدالناصر:

على ضفاف نيل القاهرة الساحر، وقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، والمنتج المصري أحمد بدوي، اتفاقية إنشاء صندوق "بيج تايم" لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية، بحضور السفير السعودي بالقاهرة أسامة أحمد النقلي.

وفي مؤتمر صحفي ضخم، للإعلان عن تفاصيل صندوق "بيج تايم" قال المستشار تركي آل الشيخ: هذا الصندوق ربحي برعاية هيئة الترفيه، وسوف يتولى رعاية وإنتاج الأفلام التي لها بصمة مهمة، مؤكدا أن الشراكة مع مصر مهمة جدا في هذا الوقت، مشيرا إلى أنه تم اختيار أحمد بدوي لإدارة الصندوق للاستفادة من خبراته الكبيرة.

وأضاف: الصندوق سيكون حديث الوسط الفني في العالم العربي كله والأفلام المؤكدة في الصندوق الآن وصل عددها إلى ١٦ فيلما والرقم قابل للزيادة.

وتابع: الصندوق محوكم ربحي لمدة ٥ سنوات، ومتوقع أن نطلق بيج تايم ٢، وبعدها بيج تايم ٣، ونستمر في المشروع إذا نجح الموسم الاول منه.

وأكد تركي آل الشيخ، أن ميزانية الصندوق بلغت ٤ مليار جنيه، قائلاً: هذا ليس سقفنا ونستطيع أن نصل إلى ٢٠ مليار جنيه، ولكننا نجرب هذا الصندوق في البداية.