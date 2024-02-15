"هل رفعت الشركات أسعار السجائر الشعبية؟".. رئيس شعبة الدخان يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر بالغرفة التجارية، إنه تمت زيادة أسعار السجائر في 6 شركات، لافتا إلى أن الزيادة تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات للعلبة.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه لا زيادة في أسعار السجائر الشعبية، موضحا أنه لو تمت زيادة أسعار السجائر الشعبية ستصل لـ٣٠جنيها.

وأكد أنه لابد من توفير السجائر في المحلات والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك سوء توزيع في السجائر، ولابد من قلب الهرم التوزيعي بالسجائر.

أوضح أن الزيادة التي تشهدها السجائر يذهب نصفها إلى خزينة الدولة، مضيفا أن خزينة الدولة انتعشت بنسبة 50% بعد زيادة سعر السجائر.

ونوه إمبابي، بأنه منذ دخول صناعة الدخان والتبغ لمصر في عهد محمد علي باشا، ومصر تتفوق فيها، مبينا أن مصر تصدر لدول مثل السعودية واليمن والكثير من الدول.

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