سفير تركيا بـ "مصر": علينا التفكير في المستقبل وفتح صفحة جديدة بين القاهرة وأنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال السفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهت بشكل جيد وناجح في القاهرة، مبينا أن الجهات المصرية تقدم لنا كل الدعم ومتفهمين لكل متطلباتنا.

وأضاف السفير التركي خلال مداخلة زووم لبرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، الأربعاء، أننا قمنا بعمل مشترك وعميق مع الجانب المصري خلال زيارة أردوغان لمصر، مؤكدا أن زيارة أردوغان إلى مصر تاريخية ومهمة في هذا التوقيت.

وأوضح أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تضمنت توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والتركي وتعزيزها فى المستقبل، مشيرًا إلى أن غزة كانت محور اهتمام الرئيسين المصري والتركي خلال لقائهما بشكل خاص ومنفرد.

وأكد أن الزعيمان المصري والتركي اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، كما هناك توافق بين الزعيمين المصري والتركي بخصوص الملفات الإقليمية.

وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية.

واختتم: "الماضى أصبح فى الماضي وعلينا أن نفكر في المستقبل وسوف يتم فتح صفحة جديدة فى الأخوة والتضامن بين البلدين، موجهًا الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة الأولى على حسن استقبالهم وتقديرهم للرئيس أردوغان وحرمه.

اقرأ أيضًا:

السيسي: أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا أبريل المقبل

رسميًّا.. بدء رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج اليوم –مستند