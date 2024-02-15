شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تضامن النواب: قانون حقوق المسنين يضمن رعاية وحماية اجتماعية لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، أن قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه البرلمان في جلسته الأخيرة، يضمن مظلة حماية اجتماعية لكبار السن خاصة في مثل هذه المرحلة العمرية التي يحتاج فيها المسن للرعاية مؤكدة في تصريحات صحفية لها اليوم أن القانون يأتي كنوع من رد الجميل لفئة كبار السن بعد رحلة عمل طويلة .

وأكدت "نبيه" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أكبر داعم لحقوق المسنين، وانعكس ذلك بتوجيه 100 مليون جنية من صندوق تحيا مصر، لصندوق رعاية المسنين، موضحة أن القانون ياتي تطبيقا وترجمة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الغنسان بحصول كافة الفئات في المجتمع المصري علي حقوقها.

وأشارت "نبيه" أنه بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.