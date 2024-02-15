شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أعلى 10 محافظات فى مخصصات الكبارى والأنفاق.. أسيوط فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة استثمارات بنحو مليار جنيه لبرنامج الكباري والأنفاق بالمحافظات خلال العام المالي الجاري 2023/2024 وتحتل محافظة أسيوط المركز الأول بنحو 17.5%، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة منوزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، توزيع استثمارات برنامج الكباري والأنفاق علي مستوي المحافظات :

1- بلغت مخصصات محافظة أسيوط 176 مليون جنية.

2- بلغت مخصصات محافظة القليوبية 173 مليون جنية.

3- بلغت مخصصات محافظة بني سويف 147 مليون جنية.

4- بلغت مخصصات محافظة القاهرة 120 مليون جنية.

5- بلغت مخصصات محافظة المنيا 100 مليون جنية.

6- بلغت مخصصات محافظة الشرقية 85 مليون جنية.

7- بلغت مخصصات محافظة البحيرة 60 مليون جنية.

8- بلغت مخصصات محافظة كفر الشيخ 39.4 مليون جنية.

9- بلغت مخصصات محافظة الاقصر 23 مليون جنية.

10- بلغت مخصصات محافظة الاسكندرية 22.1 مليون جنية.