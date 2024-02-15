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بالأرقام.. أعلى 10 محافظات فى مخصصات الكبارى والأنفاق.. أسيوط فى المقدمة

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القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة استثمارات بنحو مليار جنيه لبرنامج الكباري والأنفاق  بالمحافظات خلال العام المالي الجاري 2023/2024 وتحتل محافظة أسيوط المركز الأول بنحو 17.5%، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة منوزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

 

وفي هذا الصدد، توزيع استثمارات برنامج الكباري والأنفاق علي مستوي المحافظات : 

 

 

1- بلغت مخصصات محافظة أسيوط 176 مليون جنية.

2- بلغت مخصصات محافظة القليوبية 173 مليون جنية. 

3- بلغت مخصصات محافظة بني سويف 147 مليون جنية. 

4- بلغت مخصصات محافظة القاهرة 120 مليون جنية. 

5- بلغت مخصصات محافظة المنيا 100 مليون جنية. 

6- بلغت مخصصات محافظة الشرقية 85 مليون جنية. 

7- بلغت مخصصات محافظة البحيرة 60 مليون جنية. 

8- بلغت مخصصات محافظة كفر الشيخ 39.4 مليون جنية. 

9- بلغت مخصصات محافظة الاقصر 23 مليون جنية. 

10- بلغت مخصصات محافظة الاسكندرية 22.1 مليون جنية. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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