شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أعلى 10 محافظات فى مخصصات الكبارى والأنفاق.. أسيوط فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد، توزيع استثمارات برنامج الكباري والأنفاق علي مستوي المحافظات :
1- بلغت مخصصات محافظة أسيوط 176 مليون جنية.
2- بلغت مخصصات محافظة القليوبية 173 مليون جنية.
3- بلغت مخصصات محافظة بني سويف 147 مليون جنية.
4- بلغت مخصصات محافظة القاهرة 120 مليون جنية.
5- بلغت مخصصات محافظة المنيا 100 مليون جنية.
6- بلغت مخصصات محافظة الشرقية 85 مليون جنية.
7- بلغت مخصصات محافظة البحيرة 60 مليون جنية.
8- بلغت مخصصات محافظة كفر الشيخ 39.4 مليون جنية.
9- بلغت مخصصات محافظة الاقصر 23 مليون جنية.
10- بلغت مخصصات محافظة الاسكندرية 22.1 مليون جنية.
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