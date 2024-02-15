مئات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منازل نتنياهو وغالانت وغانتس بسبب وقف المفاوضات

تظاهر مئات الإسرائيليين، بينهم أهالي الاسرى في غزة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ومنزلي وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس؛ احتجاجاً على إلغاء سفر فريق التفاوض إلى القاهرة، لبحث صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ولفتت القناة (12) الإسرائيلية الى إن مئات الإسرائيليين بينهم عائلات الاسرى بقطاع غزة، تظاهروا بشكل عفوي أمام مقر إقامة نتانياهو في شارع غزة بالقدس، عقب إعلانه تجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة.

وقال منظمو التظاهرة في بيان: "معنى القرار تجميد المفاوضات هو التضحية عن عمد بحياة جميع المختطفين"، بحسب المصدر ذاته.

في سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن العشرات من أهالي المحتجزين تظاهروا الليلة، أمام منزل وزير الدفاع غالانت في مدينة "عميكام".