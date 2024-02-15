ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة النبطية الى 8 اغلبهم من النساء والاطفال

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ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة النبطية التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي مساء بغارة جوية، والتي راح ضحيتها عائلة من ال برجاوي، الى 8 اشخاص معظمهم من النساء والاطفال.
وفي السياق، نعت جمعية هونين الخيرية حسين أحمد ضاهر برجاوي وعائلته الذين مضوا شهداء جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على منزلهم الكائن في مدينة النبطية، وهم:
-زوجته أمل محمود عودة
-ابنته اماني حسين برجاوي
-ابنته زينب حسين برجاوي
-اخته فاطمة أحمد برجاوي وابنتها غدير عباس ترحيني
- ابن بنته زينب الطفل محمود علي عامر
واستنكرت الجمعية كل فعل إجرامي للعدو الصهيوني لاسيما هذه المجزرة التي ارتكبت كما غيرها بحقد أعمى ونُفذت على مدنيين عُزّل.
وفي التفاصيل، فإن الغارة التي نفذتها مسيرة معادية قرابة التاسعة الا ثلث من مساء اليوم استهدفت شقة سكنية في مبنى مجاور لمحطة فلسطين في شارع مرجعيون وسط مدينة النبطية بصاروخ موجه، ادى الى تدمير الشقة واحداث تصدعات كبيرة في المبنى الايل للسقوط.
وعلى الفور هرعت طواقم الاسعاف من كافة الجمعيات الاغاثية والدفاع المدني وبوشرت رفع الركام ونقل الشهداء والجرحى الى مستشفيات المنطقة.
وادت الغارة الى اضرار فادحة في الابنية المحيطة والسيارات المركونة في الشارع.
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