الكويت تستضيف مؤتمرا حول المرأة العربية والسلام

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعقد منظمة المرأة العربية مؤتمرا إقليميا حول «المرأة العربية والسلام والأمن.. التحديات أمام النساء في المنطقة العربية: وقف الحرب على غزة.. الآن وليس غدا»، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية اليوم الخميس بدولة الكويت. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد منظمة المرأة العربية مؤتمرا إقليميا حول «المرأة العربية والسلام والأمن.. التحديات أمام النساء في المنطقة العربية: وقف الحرب على غزة.. الآن وليس غدا»، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية اليوم الخميس بدولة الكويت. وأفادت المنظمة، في بيان، بأن المؤتمر سيناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات، منها دور المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ورصد جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات، وقراءة في الوضع الصحي بقطاع غزة، وتوثيق تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة بالحقائق والأرقام، وكذلك تحقيق الأمن والسلام للمرأة الفلسطينية.

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