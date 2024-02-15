«بعد معلومات عن انتفاضة مخطط لها».. إسرائيل تعلن نقل مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، أن سلطات السجون نقلت الأسير الفلسطيني والقيادي بحركة "فتح"، مروان البرغوثي، من سجن عوفر إلى العزل عقب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.

وفي تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، قال بن غفير: "لقد ولت الأيام التي يدير فيها المخربون السجون".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أنا سعيد لأن جهاز الأمن الإسرائيلي ينفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الإرهابيين في السجون".

وفي تقرير نشرته القناة "13" الإسرائيلية مساء الأربعاء، ذكر أن إدارة سجون إسرائيل اتخذت إجراءات ضد القيادي البارز في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، بدعوى أنه يعمل على الدفع نحو تصعيد عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.

ووفقا للتقرير فإن إدارة السجون نقلت البرغوثي من سجن "عوفر" إلى سجن آخر حيث يحبس في العزل الانفرادي وذلك إثر تلقي معلومات بأن البرغوثي يدفع نحو التصعيد بالضفة.

وزعم التقرير بأن المعلومات التي وصلت لسلطات تل أبيب مفادها أن "البرغوثي يعمل عبر عدة قنوات على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية في محاولة لتفجير انتفاضة ثالثة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل المخاوف الإسرائيلية من تصعيد أمني محتمل في الضفة الغربية في شهر رمضان، ويرى مسؤولون أمنيون أن حماس تحاول الدفع باتجاه التصعيد الأمني في الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48.

ويعتبر المسئولون الأمنيون أن "شهر رمضان، كمناسبة موحدة وهامة لجميع المسلمين، قد يشكل فرصة أولى وحقيقية بالنسبة لحماس للنجاح في ذلك إذا لم نتصرف بصورة مهنية وحكيمة".

وفي ديسمبر من عام 2023، كشفت هيئات حقوقية فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقل القيادي مروان البرغوثي من سجن عوفر غرب رام الله، وعزله منذ نحو أسبوع مع رفض تل أبيب الإفصاح عن مكان وجوده.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر 17 ديسمبر الماضي، إنهما يحملان إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي.