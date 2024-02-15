تركى آل الشيخ يعلن الأفلام التي تم الاستقرار عليها بشكل نهائي بصندوق بيج تايم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

على ضفاف نيل القاهرة الساحر، وقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، والمنتج المصري أحمد بدوي، اتفاقية إنشاء صندوق "بيج تايم" لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية، بحضور السفير السعودي بالقاهرة أسامة أحمد النقلي.

وفي مؤتمر صحفي ضخم، للإعلان عن تفاصيل صندوق "بيج تايم"، أكد المستشار تركي آل الشيخ، أن الصندوق سيحصل على نسبة معينة من نشر الأفلام والتوزيع، ومهمة أحمد بدوي والصندوق هو مراجعة المحتوى.

وأعلن آل الشيخ عن الأفلام التي تمت الموافقة على إنتاجها ضمن الموسم الأول من الصندوق، مؤكدا أن أول هذه الأعمال هو فيلم أولاد رزق ٣، ويجري التفاوض مع عدد من أكبر شركات الصوت في العالم للمشاركة بتقنيات الصوت بالفيلم، نظرا لوجود مشاكل في الصوت بالافلام العربية بشكل عام.

وقال الشيخ: من الأفلام التي تم الاستقرار عليها بشكل نهائي، فيلم من بطولة منى زكي تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم الفيل الأزرق من بطولة كريم عبد العزيز وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم شعار كايرو لكريم عبدالعزيز ونانسي عجرم ومصطفى صقر ومحمد شاكر، وفيلم لسة حتة لأحمد حلمي، وفيلم لمحمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم البحث عن فضيحة لكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد، وفيلم الشنب يضم ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وايتن عامر، وفيها إيه يعني لماجد الكدواني وغادة عادل.

وتابع: كذلك سيتم إنتاج الأفلام التالية: فرقة الموت لأحمد عز، وصعيدي في الجامعة الأمريكية لمحمد هنيدي ومدحت العدل، والرشيدي والبغبغان لشيكو، وفيلم جديد لعمرو يوسف، ويجري مفاوضات مع النجم أحمد السقا للقيام ببطولة عدة أفلام.