نشرة التوك شو: مزايا زيارة أردوغان للقاهرة وانطلاق معارض أهلا رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وتركيا تحملان رؤية إقليمية في شرق المتوسط

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية التركية تقوم على البعد الاستراتيجي للبلدين، مبينا أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين

إبراهيم عيسى: تيار الإسلام السياسي يحرم الاحتفال بعيد الحب

كد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تيار الإسلام السياسي والديني التقليدي يبتئس من عيد الحب ويحرمه، موضحًا أن عيد الحب مناسبة مهمة في ظل واقع صعب نمر به الآن وفي ظل أزمة اقتصادية وسياسية في المنطقة

مجلس الأعمال "المصري التركي" يكشف مزايا زيارة أردوغان للقاهرة

قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بداية تاريخية للعلاقات المصرية التركية.

خبير استراتيجي: القمة "المصرية التركية" بداية لعلاقات قوية بين الدولتين

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت بعد محطات عدة لجهد مصري تركي لتصحيح هذه العلاقات بين البلدين.

شركة تجارة الجملة: السكر متوفر ومفيش أزمة نهائيًا

كشف عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، حقيقة وجود أزمة في السكر ونقصه في السوق وارتفاع أسعاره حتى 40 جنيهًا.

إبراهيم عيسى: زيارة أردوغان تعكس فَهم الإدارة المصرية لعلاقاتها السياسية مع العالم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القمة المصرية التركية والتي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان اليوم هي مشهد شديد الدلالة والأهمية وعنوان كبير يؤدي لفهم الإدارة المصرية والعلاقات السياسية مع العالم والمنطقة بأكملها.