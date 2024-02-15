الأرصاد الجوية: الطقس يتحول اعتبارًا من الظهر إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط لا يزالان تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائيّة باردة، متمركز جنوب غرب تركيا، ويؤدّي إلى انخفاض ب​درجات الحرارة​، رياح ناشطة، أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا وثلوج على المرتفعات. يستمرّ تأثير المنخفض حتّى صباح يوم الأحد حيث يخفّ تأثيره نسبيًّا، ومن المتوقّع أن ينحسر تدريجيًّا اعتبارًا من ظهر يوم الإثنين المقبل، حيث يتحوّل ​الطقس​ إلى مستقر مع عودة درجات الحرارة للارتفاع".

وحذّرت في نشرتها الصّباحيّة، من "احتمال تشكل السّيول على الطّرقات خاصّةً يوم غد الجمعة، بسبب غزارة ​الأمطار​، ومن سلوك الطّرقات الجبليّة فوق الـ1700 متر بسبب تراكم ​الثلوج​"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و18 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الخميس غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ويتحوّل تدريجيًّا اعتبارًا من الظّهر إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خاصّةً في المناطق الجنوبيّة والشّماليّة، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة؛ كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب كثيف أحيانًا على المرتفعات، وانخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة لتصبح دون معدّلاتها الموسميّة على السّاحل. تتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مترافقة ببرق ورعد، ورياح ناشطة تصل أحيانًا إلى 60 كلم/س اعتبارًا من الظّهر، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع السّبت غائم إجمالًا، مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر يدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خاصّةً جنوب البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثّلوج نهارًا على ارتفاع 1500 متر وما فوق، وتخفّ حدّة الأمطار خلال اللّيل مع حدوث بعض الانفراجات".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الدّاخل وعلى المرتفعات، ويتكوّن ​الضباب​ على الجبال، وتتساقط أمطار متفرّقة أحيانًا؛ مع بعض الثّلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة شرقيّة إلى جنوبيّة غربيّة نهارًا وناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و45 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيّئ على المرتفعات بسبب الضّباب وغزارة الأمطار اعتبارًا من بعد الظّهر، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و85%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".