شحيتلي استبعد عبر "النشرة" قدرة أي فصيل فلسطيني على اصابة القاعدة بصفد: عدم تبنى حزب الله أمر لافت

علّق الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود البحرية، اللواء عبد الرحمن شحيتلي، على تصاعد الاحداث في الجبهة الجنوبية، معتبرا ان "اللافت في الاحداث الاخيرة هو عدم تبني حزب الله للقصف الذي طال القاعدة العسكرية الاسرائيلية في مدينة صفد، وبالتالي لا يمكن التخمين في هذا الاطار وعلينا ان ننتظر".

وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر شحيتلي ان "حزب الله واجهزة الدولة اللبنانية لديهم القدرة على رصد اي تحرك جنوب الليطاني، كما انه من المستبعد ان يكون لأي جهة القدرة على قصف القاعدة واصابتها بهذه الدقة"، موضحا ان "الفصائل الفلسطينية التي تعمل في الجنوب تستخدم منصات كاتيوشا قديمة وهذه الصواريخ غير دقيقة لتتمكن من اصابة الاهداف".

من جهة اخرى، شدد شحيتلي على انه "رغم التصعيد الواضح اعتقد ان منطقة الاشتباك لا تزال ضمن السقف المضبوط، وعمليات حزب الله تسير وفق استراتيجية واضحة وهي قصف المراكز العسكرية التي تؤمن بنية الجيش الاسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة رغم التدرج في مستوى الاهداف، وهو لم ينجر الى استهداف المدنيين في الجانب الاسرائيلي، وبالتالي يمكن القول اننا لم ننتقل حتى الان الى الطريق المؤدية للحرب".