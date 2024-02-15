علّق الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود البحرية، اللواء عبد الرحمن شحيتلي، على تصاعد الاحداث في الجبهة الجنوبية، معتبرا ان "اللافت في الاحداث الاخيرة هو عدم تبني حزب الله للقصف الذي طال القاعدة العسكرية الاسرائيلية في مدينة صفد، وبالتالي لا يمكن التخمين في هذا الاطار وعلينا ان ننتظر".
وفي حديث لـ"النشرة"، اعتبر شحيتلي ان "حزب الله واجهزة الدولة اللبنانية لديهم القدرة على رصد اي تحرك جنوب الليطاني، كما انه من المستبعد ان يكون لأي جهة القدرة على قصف القاعدة واصابتها بهذه الدقة"، موضحا ان "الفصائل الفلسطينية التي تعمل في الجنوب تستخدم منصات كاتيوشا قديمة وهذه الصواريخ غير دقيقة لتتمكن من اصابة الاهداف".
من جهة اخرى، شدد شحيتلي على انه "رغم التصعيد الواضح اعتقد ان منطقة الاشتباك لا تزال ضمن السقف المضبوط، وعمليات حزب الله تسير وفق استراتيجية واضحة وهي قصف المراكز العسكرية التي تؤمن بنية الجيش الاسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة رغم التدرج في مستوى الاهداف، وهو لم ينجر الى استهداف المدنيين في الجانب الاسرائيلي، وبالتالي يمكن القول اننا لم ننتقل حتى الان الى الطريق المؤدية للحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر شحيتلي استبعد عبر "النشرة" قدرة أي فصيل فلسطيني على اصابة القاعدة بصفد: عدم تبنى حزب الله أمر لافت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.