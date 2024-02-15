النشرة: اعتصام لموظفي الادارة العامة وموظفي البلديات امام سراي زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن المئات من موظفي الادارة العامة وموظفي البلديات اعتصموا أمام مبنى السراي في زحلة احتجاجاً على ما آلت اليه أوضاعهم الاحتماعية . وتكلم بإسم المعتصمين وسيم شهوان الذي عرض في كلمته معاناة الموظفين في القطاع العام منذ العام 1996 وحتى اليوم. ولفت الى ان الموظف ليس سارقاً انما يعمل ليعيش بكرامة.

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