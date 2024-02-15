أعلن وزير الخارجيّة الفرنسيّة ستيفان سيجورنيه، أنّ "باريس ستستضيف في 15 نيسان المقبل، مؤتمرًا إنسانيًّا للسودان والدّول المجاورة، للمساعدة في حلّ الأزمة الإنسانيّة المأساويّة".
وأكّد، خلال جلسة استماع في الجمعيّة الوطنيّة، أنّ "هذه أزمة يجب ألّا تصبح منسية"، مشدّدًا على أنّ باريس تظلّ "داعمة للمنظّمات الإقليميّة الإفريقيّة، لتسهيل سبل الخروج من الأزمات".
وقد أسفرت الحرب الّتي اندلعت في نيسان 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوّات الدّعم السّريع بقيادة نائبه السّابق محمد حمدان دقلو، عن مقتل الآلاف وتسبّبت في كارثة إنسانيّة. ويحتاج نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى المساعدة، فيما يواجه نحو 18 مليونًا انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي. كما أجبرت المعارك 1,6 مليون سوداني على الفرار إلى الخارج، ونزوح 6,1 مليون شخص داخل البلاد؛ وفق أرقام الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا: سنستضيف مؤتمرًا إنسانيًا في 15 نيسان لمساعدة السودان بحل أزمته الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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