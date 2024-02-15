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أمريكا تعي جيدا ما هو الجيش المصري .. إذا تجاوزت إسرائيل حدودها فإن المعركة ستكون في تل أبيب وليس في رفح

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الشارقة - اميمة ياسر - قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في حديث لـ RT: إن "إسـ ـرائيل تعي جيدا قوة الجيش المصري، وإذا تطاولت وتجاوزت حدودها فإن المعركة ستكون في تل أبيب وليس في رفح".

وأكد بكري في تصريحات لـ RT أن "مصر لديها جيشها القوي القادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري وإسـ ـرائيل تعي ذلك جيدا".

وأضاف: "تدخل أمريكا والغرب لفرض تهدئة ما هو إلا محصلة للتحركات المصرية التى أوصلت رسائل واضحة لإسـ ـرائيل بخطوط مصر الحمراء وأمريكا تعي جيدا ما هو الجيش المصري وما هي قدراته البشرية والعسكرية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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