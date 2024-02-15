دولة أوروبية وحيدة رفضت عقوبات الاتحاد ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المجر منعت الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب رفضها حزمة عقوبات تتضمن عقوبات ضد شركات صينية أيضًا.

وقالت المصادر إن "المجر كانت الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس (الأربعاء)، وإلا لكانت قد تمت الموافقة على حزمة العقوبات التي تستهدف ما يقرب من 200 فرد وشركة من روسيا الاتحادية والصين ودول أخرى".

واعتبرت صحيفة "بوليتيكو"، أن هذا الوضع يشكك في رغبة الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بحلول 24 فبراير الجاري، لكن العديد من الدبلوماسيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، يتوقعون ألا يعني تأجيل فرض العقوبات عدم اتخاذ القرار في الموعد النهائي.

وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى، إن المناقشات جارية حاليًا بشأن الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا. ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة، قبل 24 فبراير الجاري.