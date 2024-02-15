الشعب الكيني يحتفل بعيد الحب بـ" تقليد شموع مظلمة"

ياسر رشاد - القاهرة - احتج مئات الأشخاص، في العاصمة الكينية نيروبي، أمس الأربعاء، مرتدون ملابس سوداء احتفالًا “بعيد الحب المظلم”، اعتراضًا علي أرتفاع جرائم قتل الإناث في البلاد.

قالت ميرلين كاويرا ، طالبة ومؤسسة مجموعة دعم الصحة العقلية داخل الحرم الجامعي تسمى Africa Arts and Mental Talks: "نحن لا نتغاضى عن قتل الإناث على الإطلاق، بل نفقد الكثير من النساء و الفتيات، لذلك اليوم خططنا بالاحتفال بعيد الحب المظلم، بهذه الطريقة من خلال التجمع مع زملائنا النساء و السيدات ، و القادة النسويات لضمان إنهاء قتل الإناث ، ".

في يوم تقليدي للاحتفال بالحب ، تجمع الطلاب بدلا من ذلك لإحياء ذكرى ضحايا قتل الإناث من خلال إضاءة الشموع وترديد أسماء القتلى وحمل الورود الحمراء.

وقالت ديبورا موماني، الطالبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان: "الحب ليس شيئا يجب أن يعرضك لخطر الموت. لذا إذا لم نتمكن من الحصول على نوع صحي من الحب ، فما الذي يمكن الاحتفال به؟

وجاء احتجاج عيد الحب بعد أن سار آلاف الأشخاص في مدن وبلدات في كينيا، في نهاية يناير في احتجاجات مماثلة، والتي تم تسجيلها كأكبر مظاهرة مناهضة لقتل الإناث في البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، ارتفاع حالات قتل الإناث في كينيا آخذة في الارتفاع، وأكثر من 16 حالة منذ بداية العام 2024.

عيد الحب المظلم في كينيا

عيد الحب المظلم في كينيا