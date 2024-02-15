"الفضاء المصرية" تستقبل طلاب مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

استقبل الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس، طلاب مبادرة الوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي بتعليم القاهرة.

وتأتي الزيارة ضمن إطار برنامج التحول الرقمي بمديرية تعليم القاهرة، الذي يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر الرقمية والوعي بإنجازات الجمهورية الجديدة، إذ يستهدف المشروع تطبيق التقنيات والحلول الحديثة في العمليات التعليمية بهدف تعزيز خبرات التعلم لدى الطلاب.

وبحث الطرفان الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، أوجه التعاون المشترك واتفقا على تنفيذ زيارات ميدانية تعليمية تثقيفية تهدف إلى تعزيز الفهم العلمي والتكنولوجي لعلوم الفضاء وتشجيع المشاركة الفعّالة في صناعة مكونات الأقمار الصناعية.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعليم في مجالات الفضاء وتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات فنية وعلمية تسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للبلاد، بالإضافة إلى عمل تنفيذ مسابقات علمية في مجال علوم الفضاء لطلاب مدارس محافظة القاهرة.

وقام مهندسو الوكالة بشرح معلومات هامة حول علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها اليومية، إلى جانب ما تنجزه الوكالة من تصنيع وتشغيل على الأقمار الصناعية ومنها القمر الصناعي "كان سات"، بالتعاون مع الجانب الصيني.

كما شرح مهندسي الوكالة الخطوة الهامة التي قامت بها الوكالة وهو إطلاق "القمر الصناعي مصر سات 2" الذي يعد أحد العلامات البارزة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخطوة هامة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في مصر اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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