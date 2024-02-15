بالصور- أمطار خفيفة في السويس وانتظام حركة الملاحة بالموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تعرضت محافظة السويس لأمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، دون نشاط مؤثر للرياح، مع توقعات تجدد سقوط الأمطار اليوم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأغرقت المياه بعض الشوارع لا سيما في المدن الواقعة على أطراف المدينة، والمناطق القريبة من ساحل خليج السويس والمجرى الملاحي للقناة، دون التأثير على حركة سير المركبات داخل المدينة، وكذلك على الطرق الإقليمية بين السويس والمحافظات المجاورة.

وانتظم اليوم الدراسي في السويس، مع حضور الطلاب بالمدارس والجامعة مع نسبة غياب منخفضة في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، كما انتظم العمل بالمصالح الحكومية والمديريات الخدمية بشكل طبيعي.

وقال مصدر ملاحي بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة معدل تداول البضائع والسيارات منتظم، ولم يتأثر بسقوط الأمطار، كما لم تؤثر الرياح إذ لم تتخطى سرعتها 8 عقدة بحرية تعادل 12 كيلو متر.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس إدارة الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع، وإزالة آثار الأمطار والتأكد من تطهير شناشين تصريف مياه الأمطار بشكل دوري.