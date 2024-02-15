ستولتنبرغ: "الناتو" يرى بالفعل عواقب عدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بمواصلة دعم أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الكتلة، أن "الناتو يرى بالفعل عواقب عدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بمواصلة دعم أوكرانيا"، مشيرا الى انني "أتوقع أن يوافق الكونغرس الأميركي على حزمة لمواصلة دعم أوكرانيا، لأن دعم أوكرانيا ليس صدقة، بل إسهام في أمننا".

ودعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأميركي إلى "الموافقة بشكل عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لاستئناف المساعدات للحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية على المبادرة".

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا".