بن غفير: طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية

اشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الى إن "نية الولايات المتحدة، مع الدول العربية، إقامة دولة إرهابية إلى جانب دولة إسرائيل هي وهم وجزء من المفهوم المضلل بأن هناك شريك للسلام على الجانب الآخر"، معتبرا أنه "بعد 7 تشرين الاول، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة".

وأكد أن "طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية"، مشيرا الى ان "قُتل 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك".

وكانت قد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين"، والإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.