اكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة في حديث لقناة "الجزيرة" أن "الجيش الاسرائيلي بدأ عملية اقتحام واسعة لمجمع ناصر الطبي والوضع هناك كارثي". وشدد على ان "الجيش الاسرائيلي يرفض كل أوجه التنسيق الإنساني لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي"، مؤكدا ان "عشرات الجرحى حالتهم حرجة لا يستطيعون الخروج من المجمع".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الجيش الاسرائيلي بدأ عملية اقتحام واسعة لمجمع ناصر الطبي والوضع هناك كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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