المشرعون الأمريكيون يطالبون بمراجعة العلاقات مع جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تصف وزارة الخارجية الأمريكية علاقاتها مع الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي بأنها “قوية"، ومع ذلك ، يرغب عضوا الكونجرس الأمريكي جون جيمس وجاريد موسكوفيتز في مراجعة العلاقات.

إلى متى ستبقى جنوب إفريقيا شريكا "قويا" و "استراتيجيا" للولايات المتحدة في القارة؟

وقدموا مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي في 6 فبراير يسعى إلى الخضوع لمراجعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

يتهم النائب جون جيمس بريتوريا ب "بناء علاقات مع الدول والجهات الفاعلة التي تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة وتهدد أسلوب الحياة الأمريكي، من خلال تعاونها العسكري والسياسي مع الصين وروسيا ودعمها لمنظمة حماس التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية".

وتصف قضية محكمة العدل الدولية في جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بأنها "ذات دوافع سياسية" وتزعم أنها "تتهم إسرائيل ظلما".

وفي حديثها إلى صحيفة ميل آند غادريان، الجنوب أفريقية، قالت كبيرة الدبلوماسيين في البلاد ناليدي باندور إنها تعتقد أن "جنوب أفريقيا تقدم منتجات عالية الجودة للسوق الأمريكية وأتمنى أن تنمو هذه العلاقة".

لدينا وجهات نظر مختلفة حول العديد من مسائل السياسة الخارجية ، لكننا كدولة ديمقراطية ، نؤكد على الحق السيادي للدول في صياغة سياستها الخارجية أنا قلق من محاولة واضعي مشروع القانون ربط بلدنا بالإرهاب والهجوم الفظيع ضد المدنيين في إسرائيل.

وقال فنسنت ماغوينيا، المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوسا، لبلومبرغ يوم الاثنين (12 فبراير) إن "الكثير من القضايا التي أثارها أعضاء الكونغرس هي قضايا إما تم التعامل معها من خلال عملياتنا القضائية الخاصة أو تم توضيحها في الاتصالات العامة".

وأضاف ماغوينيا: "بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن طلبنا، لم يعد من الممكن الحفاظ على الحجة القائلة بأن قضيتنا كانت غير مشروعة أو ذات دوافع سياسية".

لا يزال يتعين مناقشة مشروع القانون وإقراره.

الخطوة السابقة من قبل المشرعين الأمريكيين

في يونيو الماضي ، طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين من إدارة بايدن في رسالة معاقبة جنوب إفريقيا من خلال نقل منتدى قانون النمو والفرص الأفريقي العشرين (AGOA) المقرر عقده في جوهانسبرج في نوفمبر 2023 إلى بلد آخر.

وزعم المشرعون أن جنوب إفريقيا دعمت الغزو الروسي وشككوا في أهليتها لتلقي مزايا تجارية من الولايات المتحدة بموجب قانون يحسن وصول الولايات المتحدة إلى الأسواق إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء المؤهلة.

في ذلك الوقت ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب أفريقية كلايسون مونييلا في بيان إن الرسالة "تمت الإشارة إليها" لكن جنوب إفريقيا لا تزال "تتمتع بدعم الحكومة الأمريكية" لاستضافتها اجتماع قانون النمو والفرص في أفريقيا.