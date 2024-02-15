سلطات هايتي: نسعي للوصل لإتفاق مع كينيا لتأمين نشر الشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حكومة هايتي، أنها تعمل على اتفاق رسمي مع المسؤولين الكينيين لتأمين النشر الذي طال انتظاره لقوة شرطة من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

والتقى مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع لصياغة مذكرة تفاهم وتحديد موعد نهائي لوصول قوات الشرطة الكينية.

وضمت الاجتماعات المغلقة مسؤولين أمريكيين كبار وعقدت بعد أسابيع من منع محكمة في كينيا نشر الشرطة بدعم من الأمم المتحدة لمساعدة هايتي في مكافحة تصاعد عنف العصابات قائلة إنه غير دستوري.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مذكرة التفاهم يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة الذي قال الرئيس الكيني إنه سيستأنفه.

وقالت حكومة هايتي في بيان إن هناك "مناقشات مكثفة" لجعل مذكرة التفاهم متوافقة مع تشريعات البلدين.

وقالت حكومة هايتي "يجب أن يصدر قرار نهائي بشأن النص مطلع الأسبوع المقبل وكذلك توقيع الطرفين عليه."

وقالت إن المحادثات ركزت أيضا على عمليات البعثة واللوجستيات والامتثال، فضلا عن المراقبة والمعدات المطلوبة وقضايا حقوق الإنسان.

طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري النشر في أكتوبر 2022 ووافق عليه مجلس الأمن الدولي بعد عام لكنها واجهت منذ ذلك الحين عقبات قانونية متعددة مع استمرار تصاعد حرب العصابات في عاصمة هايتي وخارجها.

أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤخرا إلى أن أكثر من 800 شخص قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا في جميع أنحاء هايتي في يناير، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.