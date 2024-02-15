أغرقت الشوارع.. استمرار كسح أمطار الشمس الصغيرة في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، اليوم الخميس، جهودها لكسح تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة الساحلية لليوم الثاني على التوالي.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالشوارع والتعامل الفوري مع تجمعات أمطار أو أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتتعرض الإسكندرية منذ صباح اليوم لهطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "الشمس الصغيرة" مبكرًا عن موعدها يومين.

وتعطلت الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية بقرار من المحافظ.

ومنح المحافظ العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية اليوم، على أن يستثنى من القرار، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات.