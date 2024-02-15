شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى عن ضرب الاحتلال لرفح الفلسطينية: سلوك عصابات ومصر موقفها تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، على أفعال الكيان الصهيوني مع أهل فلسطين ومحاولات تهجيرهم القسرى بداية من إلقاء منشورات عليهم بمطالبتهم بإخلاء غزة والتوجه إلى الجنوب ورفح وحاليا يضربون النازحين من غزة في رفح الفلسطينية بقوله أن هذا هو سلوك العصابات والبلطجية المجرمين، مضيفا:"فتارة يلقون هذه المنشورات مدعين فيها حرصهم على الأهالى وتارة أخرى الضرب المباشر على رفح".

وأضاف "البرديسي" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه مازالت مصر القوية تقف بموقفها التاريخى في القضية الفلسطينية وملتزمة بالقوانين والمواثيق وحرصها على نفاذية الاتفاقيات وهذا يؤكد قوتها، متابعا :"بالإضافة إلى قوتها بجيشها وشعبها والكل يقف في مصر على أرضية واحدة، قيادة وجيش وشعب فالكل خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحفاظ على الأمن القومى المصرى في ظل نعاس العالم الذى يقف مغمض العينين أمام كل ما يحدث ولم يحرك ساكنا".

وتسائل طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، باستنكار قائلا: "متى سيتحرك العالم إن لم يتحرك الآن؟".