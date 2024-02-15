وزير خارجية ايرلندا: خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك

اشار وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن الى ان "خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك".

من جهة اخرى، شدد مارتن على ان "إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا"، معتبرا ان "أي هجوم على الأونروا من شأنه تقويض حل الدولتين".

واكد ان "الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب لن تتمكن من القيام بمهامها بدون الأونروا".

كما اعلن مارتن عن تمويل إضافي بقيمة 20 مليون يورو للأونروا، كما حث المانحين الآخرين على استئناف الدعم وزيادته.