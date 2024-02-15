أدرعي: هاجمنا عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" على أرض لبنان خلال الساعات الأخيرة

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "على مدار السّاعات الأخيرة، هاجم الجيش عشرات الأهداف التّابعة لـ"حزب الله" على أرض ​لبنان​". وأشار في تصريح، إلى أنّ "طائرات مقاتلة تابعة للجيش هاجمت قبل قليل، مواقع إطلاق ومبانٍ عسكريّة وبنى تحتيّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة وادي السلوقي"، لافتًا إلى أنّ "هذا الصّباح، هاجمت طائرات مقاتلة بنية تحتيّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة لبونة". وادّعى أنّ "خلال ساعات اللّيل، تمّت مهاجمة مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة الطيبة".

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