عز الدين: الجبهة في جنوب لبنان لن تتوقف عن القيام بمسؤولياتها إلاّ عندما يقف العدوان على غزة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أننا "ننطلق من الموقف الديني والشرعي والأخلاقي والوطني، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا عندما نقاتل هذا العدو للدفاع عن أرضنا وكرامتنا وشعبنا وعرضنا وممتلكاتنا، وبنفس الوقت ننتصر بذلك لفلسطين وللمقاومة فيها ولأهل غزة".

وشدد على أن "الجبهة في جنوب لبنان لن تتوقف عن القيام بمسؤولياتها إلاّ في حالة واحدة، وهي عندما يقف العدوان على غزة وأهلها"، لافتا إلى أن "كل المحاولات التي يحاول القيام بها الموفدين، هي من أجل تأمين الأمن الإسرائيلي فقط".

واشار الى ان "العدو الإسرائيلي سيتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي تمادٍ في عدوانه أو توسعته للحرب، وليعلم بأن المقاومة لن تتفرج وهو يمعن في عدوانه، وإنما سترد على أي اعتداء وأي عدوان، وهي دائماً بالمرصاد، وستقوم بالرد وبمسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والشرعية مهما بلغ هذا العدوان، وستقاوم بما تملكه من قدرات وإمكانيات وعدة وعديد، وما تمتلك من الأسلحة النوعية التي ستفاجئ هذا العدو بالتأكيد فيما لو انزلق إلى حرب واسعة وشاملة".