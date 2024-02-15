عبد المسيح: العدو يدمّر الأبنية ويقتل علنًا وهناك عدو داخلي اسمه "إهمال" يفعل الشيء نفسه سرًا

لفت النّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى أنّ "العدو الخارجي يدمّر الأبنية ويقتل علنًا، وهناك عدو داخلي اسمه "إهمال" يفعل الشّيء نفسه لكن سرًّا".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، تعليقًا على انهيار مبنى سكني في صحراء ​الشويفات​ يوم الأحد الماضي، إلى أنّ "هناك 1180 مبنى متصدّعًا بلّغت عنها 40% من البلديّات، أي يمكن أن يكون هناك نحو 4000 مبنى، أي هناك نحو 200 ألف شخص معرّض للموت"، موضحًا أنّ "متصدّعًا لا يعني قديمًا، فمبنى الشويفات عمره 30 سنة فقط".