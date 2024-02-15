علّق النائب السابق اميل رحمة، في حديث لـ"النشرة" على قضية تزوير مستندات لأملاك وعقارات في منطقة بعلبك الهرمل، كاشفا ان "رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن اتصل بي وابلغني انه سيدعو الى اجتماع للنواب وجميع المعنيين وسأكون حاضرا فيه وذلك للبحث في الموضوع واتخاذ الموقف المناسب واعطاء كل ذي حق حقه".
وشدد رحمة على ان "اذا كان هناك تعد على اراضي المسيحيين يجب ان يتوقف والامر نفسه ينطبق على اراضي بقية الطوائف، فالحق مقدس ولا يعلو عليه ولا حياد في هذا الموضوع"، معتبرا انه "يجب الا يشعر احد في هذه المحافظة التي تتميز بالعيش الواحد، انه مظلوم او ان حقه مهدور".
واعتبر رحمة ان "نواب ووزراء بعلبك الهرمل وجميع المسؤولين والفعاليات في المحافظة متحمسون لحل هذا الملف وهم على قدر عالي من المسؤولية"، مشيرا الى انه "سنتواصل مع اصحاب الاختصاص والمعنيين في الملف لتقصي الحقيقة والوصول الى خواتيم ايجابية لينال كل صاحب حق حقه".
وفي الختام، ذكّر رحمة بقول الامام موسى الصدر ان العيش الواحد هو كنز لبنان، معتبرا ان "بعلبك الهرمل متميزة في هذا المجال وكلنا امل ان هذا الملف سيحل بالطريقة المناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة أكد لـ"النشرة" متابعته لقضية تزوير مستندات لأملاك وعقارات ببعلبك الهرمل: الحاج حسن سيدعو لاجتماع لبحث القضية وحلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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