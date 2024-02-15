كشف "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:25 من ظهر اليوم الخميس، ‌‏التّجهيزات التّجسسيّة في موقع الراهب بالأسلحة ‏المناسبة؛ وأصابوها إصابة مباشرة".

وأعلن في بيان ثانٍ، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 12:45 من ظهر اليوم، ثكنة ‏زبدين في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلّة بصاروخ "فلق"، وأصابوها إصابة مباشرة".‏